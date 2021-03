Live terá participação de representantes do funcionalismo e parlamentares e lançamento de livro Divulgação

Publicado 23/03/2021 18:23 | Atualizado 23/03/2021 20:33

Diversas categorias prometem interromper as atividades nesse dia. O Fórum Nacional Permanente das Carreiras de Estado (Fonacate) realizará, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) e o Movimento Basta, evento virtual com a participação de parlamentares e dirigentes sindicais para discutir pautas do governo federal, entre elas, a reforma administrativa (PEC 32).



"A luta contra a reforma e todas as tentativas do governo em culpar os servidores pela crise econômica serão algumas bandeiras desse dia nacional de mobilização e protesto", diz o Fonacate.

LANÇAMENTO



A Live será transmitida das 14h às 17h pelo canal do Fonacate no Youtube e no Facebook de diversas entidades de classe. Na ocasião será lançado o livro 'Rumo ao Estado Necessário: críticas à proposta de governo para a reforma administrativa e alternativas para um Brasil republicano, democrático e desenvolvido', que reúne toda a série Cadernos da Reforma Administrativa - estudos que contrapõem a proposta que está no Congresso.