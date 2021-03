Funcionalismo estadual não pode contratar essa modalidade de crédito desde maio do ano passado Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 27/03/2021 06:00

A quatro dias para o fim do mês de março, o governo fluminense ainda não retomou a oferta dos créditos consignados para os cerca de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio. A previsão divulgada oficialmente era de que o novo sistema ficaria disponível antes de abril.

Em resposta à coluna, a Secretaria de Estado da Casa Civil informou ontem que o processo (de contratação da nova empresa que ficará responsável pelo serviço) está em fase final.

O funcionalismo, por sua vez, reclama que esse problema já deveria ter sido sanado há mais tempo, principalmente pelo momento delicado imposto pela pandemia da covid-19.

ESPERA DESDE MAIO



As categorias estão sem acesso a essa modalidade de crédito — que é mais atrativa por ter juros mais baixos e o desconto vir direto em folha — desde maio de 2020.

À época, a empresa encarregada de realizar os lançamentos nos contracheques deixou de prestar o serviço e, após isso, nenhuma outra foi contratada.

LEGISLATIVO PRESSIONA

Miccione deu a previsão após ser questionado pelo deputado Luiz Paulo Corrêa (Cidadania) durante audiência na Alerj. No mesmo dia, a pasta informou à coluna que a implantação do novo sistema seria finalizada também no mês de março.

Diante da demora, Luiz Paulo fez mais uma cobrança ao governo, na última quinta-feira, em seu discurso na sessão plenária. Ele lembrou ainda a data indicada pelo secretário: "Diversos pronunciamentos em plenário, telefonemas para o Executivo, todas as formas de pressão fizemos, até pedir, por ofício, ajuda à Defensoria Pública”. “Não há nenhuma justificativa possível para essa demora”, concluiu.