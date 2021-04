Sessão plenária de ontem da Câmara Municipal foi suspensa Renan Olaz/ CMRJ

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/04/2021 05:45

A reforma previdenciária proposta pelo prefeito Eduardo Paes (DEM) está prevista para ir ao plenário da Câmara Municipal do Rio na próxima terça-feira. O projeto seria votado ontem, em primeira discussão, mas a sessão foi suspensa — por razões óbvias.

Líder do governo Paes na Casa, Thiago K. Ribeiro (DEM) disse que a ideia é garantir ao menos a primeira votação na terça. "É a principal pauta do governo, é essencial para ajudar ajustar as contas", afirmou. Ele ressaltou que a aprovação da medida — entre outras — ajudará a prefeitura no fim do ano a contratar empréstimo e a equilibrar as finanças.

A reforma aumenta de 11% para 14% o desconto de quase 100 mil servidores ativos e inativos e eleva a contribuição patronal de 22% para 28%.