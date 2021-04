Com 23 votos favoráveis, Câmara Municipal do Rio aprovou reforma previdenciária do governo Paes Divulgação CMRJ

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 13/04/2021 18:09 | Atualizado 13/04/2021 20:54

Em votação apertada nesta terça-feira na Câmara Municipal do Rio, o governo Paes conseguiu aprovar, em primeira e segunda discussão, o aumento do desconto previdenciário de 11% para 14% dos servidores. Foram 23 votos favoráveis e 22 contrários.

Com isso, a nova alíquota poderá começar a valer em julho ou em agosto, já que a prefeitura precisará cumprir o prazo de 90 dias a partir da sanção à lei.

Publicidade

Reforma da Previdência: confira como cada vereador votou em primeira discussão Reprodução

A elevação do desconto atinge 99.737 funcionários ativos, aposentados e pensionistas. No caso dos inativos, a contribuição alcança só quem ganha acima do teto previdenciário (R$ 6.433,57).

Publicidade

O texto também prevê o aumento da contribuição patronal (paga pela prefeitura) de 22% para 28%. Os vereadores aprovaram ainda a emenda 1, que garante que a patronal do TCM e do Legislativo continue sendo bancada pelo Tesouro Municipal.