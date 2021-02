Matheus Filipe, de 24 anos, estava desaparecido desde quinta-feira (11) Reprodução/Facebook

Por Charles Rodrigues

Publicado 17/02/2021 16:39 | Atualizado 17/02/2021 16:55

Após realização de exames de identificação, a polícia confirmou que o corpo encontrado carbonizado, no último domingo, em São Gonçalo, é do fuzileiro Matheus Filipe Coelho dos Santos, de 24 anos, que estava desaparecido há 6 dias.

Responsável pelas investigações, o delegado Mário Lamblet, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), disse que a confirmação da identificação do corpo foi possível após a “juntada do documentação odontológica do militar fornecida pela Marinha do Brasil e uma ficha da arcada dentária atual”.



“Após o resultado dos exames foi possível identificar os restos mortais carboniizado, encontrado em Monjolos, São Gonçalo, como sendo do desaparecido Matheus Filipe. A DHNSGI prosseguirá mas diligências para apurar a motivação e autoria do crime”, disse Lamblet.



O militar desapareceu, na última quinta-feira, após sair de casa, no bairro Santa Luzia. Desde então, familiares e amigos realizaram buscas e mobilização nas redes sociais para encontrar o paradeiro de Matheus, que tem uma filha de 4 anos. Consternado, familiares não se pronunciaram sobre a confirmação da identificação do militar.

O corpo carbonizado foi encontrado no banco traseiro de um carro, em um terreno baldio, na Rua Líbano Ferreira, no bairro Monjolos, durante ação de policiais do Serviço de Inteligência do 7º Batalhão (São Gonçalo), que chegaram ao local após uma denúncia anônima. O veículo não pertence ao militar e, segundo os agentes, pode ter sido roubado para prática de outros crimes na região.