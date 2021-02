Participantes do 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Após a saída de Karol Conká, nesta terça-feira, os brothers já pensam no próximo Paredão. Dentro da casa, os grupos já começam a articular seus possíveis candidatos. Do lado de fora, o dia foi marcado por entrevistas com a polêmica eliminada. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas.

No tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, Karol Conká analisou sua participação no programa e disse como passou a noite após sua saída . "Passei a noite muito bem com meu filho e minha mãe. Cochilei por uns 40 minutos. Fiquei conversando com eles e vendo algumas coisas nas redes. Sou a nova Carminha, né? Nazaré, algo do tipo. Mas essa vilã não é real aqui fora. Se fosse, eu não teria conquistado tanta coisa aqui".

A rapper também aproveitou o momento e revelou que vem sofrendo ameaças . "Minha família não merece passar pelo que está passando agora, de ser ameaçada por pessoas sem noção. O erro foi meu. Já estão passando do limite", disse a rapper, que garante ter se arrependido de entrar no reality: 'Eu me arrependo. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não teria entrado'.

Dentro da casa, horas depois de Karol sair do confinamento, alguns brothers já sentiam falta da participante. Lumena, por exemplo, foi chorar sozinha no quarto cordel depois que a amiga passou pela porta . João foi consolar a psicóloga e depois ela também recebeu o apoio de Arthur.

Com a cabeça no próximo Paredão, Gilberto tirou um tempo para pensar em quem seria o alvo da casa . "Projota está aos poucos plantando o Paredão de João. O Anjo é mais importante para o João, se não ele vai para o Paredão. A pessoa visada da semana é o João. Ju (Juliette) e Carla (Carla Diaz) vão em Lumena, certeza. Não acho que Camilla (Camilla de Lucas) vai em Lumena assim direto, acho que Camilla vai primeiro em Projota. Se não, eles vão tudo em Carla, que vai para o Paredão nessa semana. Eu não vou, só quem vota em mim é a Pocah porque ela não vai querer se indispor com outras pessoas. Eu não sei qual é a do Rodolffo. Eu gosto dele. Ai, porque eu me apaixono pelo povo aqui dentro? Mas ele não está no meu Top 10", analisou.

Também com a cabeça no próximo eliminado, Caio e Rodolffo conversaram sobre suas indicações, caso sejam líder essa semana. O sertanejo foi direto em sua aposta. "Se eu for líder, eu boto a Lumena", disparou.

No fim da tarde desta quarta, o clima ficou tenso e Gilberto e Caio se desentenderam . Tudo começou durante uma conversa na cozinha em que os participantes falavam sobre ter o espírito coletivo na competição e relembram algumas situações em que perderam estalecas. Na ocasião, Gilberto comentou: "Eu concordo que tem que pensar em grupo, analisar as coisas. Mas é pensar em grupo com justiça. Porque senão, fica desproporcional."

Fiuk não entendeu a declaração do pernambucano. Ele se explicou: "A questão das estalecas". Caio relembrou uma uma situação em que o doutorando em Economia perdeu 500 estalecas e Gil ficou furioso. "Foi outra situação". Ao notar a irritação dele, o fazendeiro pediu: "Se você quiser falar comigo, vamos falar em um tom normal."