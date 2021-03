Participantes do 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Publicado 03/03/2021 21:00 | Atualizado 03/03/2021 21:12

As consequências da eliminação de Lumena, nesta terça-feira, agitaram dentro e fora da casa do "BBB 21". Durante o café com Ana Maria Braga, a agora ex-sister falou sobre a sua trajetória no programa e reviu erros e acertos. Dentro do confinamento, os brothers queimaram a cabeça para definir o próximo Paredão.

Lumena tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" na manhã desta quarta-feira. A baiana foi eliminada do "BBB 21" na noite desta terça. Ela levou a pior no paredão contra Arthur e Projota e teve 61,31% dos votos para deixar o reality show. Durante a entrevista, Lumena continuou falando inúmeras palavras difíceis e acabou virando meme novamente nas redes sociais, já que os internautas afirmaram não entender nada do que ela estava dizendo.

Em uma análise do seu jogo, a psicóloga acredita que se perdeu e, por isso, foi eliminada. "Eu me perdi no meu propósito inicial por conta de escolhas lá dentro. O meu lado competidora, minha estratégia de jogo foi ficando em segundo plano em prol de outras escolhas que não foram saudáveis para minha estratégia lá dentro. Eu fui lá pra fazer meu corre. Eu, malandramente, me perdi no meu corre", disse Lumena, que afirmou que não entrou no programa para causar confusão".

Dentro da casa, alguns brothers já estão preocupados com o próximo Paredão. Gilberto revelou que irá colocar Carla Diaz na berlinda caso seja o próximo líder . Sarah concordou com o amigo e disse que ela também seria sua opção, baseada nos últimos acontecimentos da casa. Rodolffo, então, pediu para Gilberto: “Não sai com esse assunto daqui”.





"Porque hoje eles acham isso, mas eles estão baqueados, eles tinham certeza de que eu ia sair, né?! Sendo que vai ter sempre que arrumar uma grande desculpa, agora vão falar: 'Porque a Lu(Lumena), ela fazia isso e tal', vai ter uma desculpa, por isso que eu ainda acho que vou para mais um, entendeu? Ainda acho que essa semana eu vou acabar indo de novo", destaca Projota. Tendo acabado de se livrar de uma eliminação, Projota também está preocupado. Em uma conversa com Pocah, o rapper disse que deve ir novamente ao Paredão na próxima semana . Pocah comentou com o amigo que acredita que ele vá ficar durante muito tempo na casa. "Eu vejo o quando você é necessário aqui dentro, só achei que miraram em você pelo fato das outras pessoas terem saído". O rapper concordou: "Eu acho, não declaradamente, eu achava real que existia se bater ele vai junto, ué já foi dois, o próximo é ele", analisou ele, se referindo a eliminação de Karol Conká e de Nego Di."Porque hoje eles acham isso, mas eles estão baqueados, eles tinham certeza de que eu ia sair, né?! Sendo que vai ter sempre que arrumar uma grande desculpa, agora vão falar: 'Porque a Lu(Lumena), ela fazia isso e tal', vai ter uma desculpa, por isso que eu ainda acho que vou para mais um, entendeu? Ainda acho que essa semana eu vou acabar indo de novo", destaca Projota.

Um dos assuntos mais comentados entre os brothers, Carla Diaz também deu o que falar nesta quarta. A atriz teve uma DR com seu ficante na casa, Arthur. A atriz quis saber se o crossfiteiro estava chateado com ela, pois tinha notado uma mudança de comportamento nele . "Eu queria saber se era alguma coisa comigo, só isso". Arthur negou. "Não, a única coisa que eu achei desnecessária foi na hora que você chegou e falou", disse ele. Nesse momento, o brother foi interrompido pela sister que justifica: "Eu estava brincando com você".

Além disso, Carla também foi tirar satisfações com Gilberto, pois os dois andam tendo alguns desentendimentos desde domingo, durante a formação do Paredão . O economista ficou bastante chateado pela atriz ter votado nele no domingo e descontou no "Jogo da Discórdia" de segunda. Em contrapartida, a artista se aborreceu com a forma que o brother falou durante o game.

“Precisava ter me humilhado ao vivo? Me colocado uma plaquinha de duas caras? Era só fazer uma pergunta”, indagou a sister.

"Na hora eu não fiquei chateado, de verdade. Depois, conversando [..] com os meninos do quarto, quando eu falei soou estranho para mim mesmo. Na hora eu não pensei que você teria separado as situações", explicou o pernambucano.

E hoje tem festa e, como sempre, mais agitos na casa mais vigiada do Brasil.