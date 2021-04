Ludmilla comanda festa no BBB 21 Reprodução/Globo/BBB

Publicado 04/04/2021 08:36 | Atualizado 04/04/2021 08:45

No início de suas carreiras, Ludmilla saiu no tapa com Pocah por ela ter roubado uma música sua. Lud já chegou a mencionar o caso em entrevista e confirmar a situação. Mas a "rivalidade" parece ser coisa do passado. Na festa, as duas interagiram bastante e Pocah se jogou na pista ao som da funkeira.

A equipe de Pocah chegou a comentar o assunto nas redes sociais da confinada. "Quem disse ela surtaria, acertou! Ela amou", escreveu. "Eu só quero entender porque criam rivalidade entre elas", respondeu uma internauta. Por outro lado, teve quem duvidasse da felicidade de Pocah ao ver Ludmilla. "Fez a pêssega, isso sim...", disparou outra pessoa.

Confira a reação de Pocah no início do show de Ludmilla: