Publicado 04/04/2021 08:37 | Atualizado 04/04/2021 09:12

"A próxima música que vou cantar agora fala sobre uma coisa que o mundo está precisando, que é respeito. Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo. Respeita caral**", pediu a cantora, antes de cantar "Favela Chegou", hit gravado originalmente com Anitta.

No Twitter, a frase foi vista como uma indireta a Rodolffo, que fez comentário preconceituoso sobre o cabelo de João Luiz na tarde deste sábado. O sertanejo disse que o cabelo black power do professor de Geografia com a peruca do castigo do monstro, um homem das cavernas. Após a fala de Ludmilla, inclusive, João e Camilla de Lucas celebraram bastante e se abraçaram.

“Respeita nosso funk, respeita nossa cor, respeita o nosso cabelo, respeita cara***” !!@Ludmilla MUITO OBRIGADA! #BBB21



O abraço do João e da @camilladelucas disse tudo!



Vídeo / reprodução Globoplay pic.twitter.com/bZO73SxDeC — João Luiz (@joaoluizpedrosa) April 4, 2021

Após o show, a funkeira comentou sobre o assunto em seu Twitter. "O black do João é mais lindo ainda pessoalmente", disse a cantora, que perdeu um processo movido contra Val Marchiori por fala racista da socialite. Em 2016, durante o desfile das escolas de samba no carnaval, Val disse que a fantasia de Ludmilla estava linda, mas o cabelo da cantora parecia um "bombril".

O black do João é mais lindo ainda pessoalmente — Ludmilla (@Ludmilla) April 4, 2021

Outro momento que levou a web à loucura foi durante a música "Bom", na qual Ludmilla e a esposa, a bailarina Brunna Gonçalves, se beijaram no palco. Brothers vibraram dentro da casa e os telespectadores no Twitter também. "Tapa na cara da homofobia", comentou uma pessoa na rede social.

