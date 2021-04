Nego Di diz que concorda com Viih Tube e que Karol Conká e Lumena militaram errado Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 11:23

Rio - O discurso antirracista de Ludmilla na festa do "Big Brother Brasil 21" deste sábado não agradou todo mundo. Nego Di, eliminado do reality com 98,76% dos votos, acusou a cantora de querer "lacrar" ao falar de racismo, mas não usar cabelo natural e ter feito plásticas no rosto.

"Queria ver essa galera que não aguenta brincadeira estudando na minha escola. Rodolffo não foi racista", declarou Nego Di, que foi respondido por uma internauta: "Eu estudei maior parte da minha vida em uma escola no interior do Paraná, única menina com cabelo crespo assumido da escola. Meu cabelo ja foi comparado a muitas coisas e é sobre isso a comparação dói e doeu nele."

"Ludmilla quis lacrar, mas acabou interferindo no jogo e até ajudando o Bastião", prosseguiu o humorista, que foi criticado por algumas pessoas. "Imagina o eco que faz na cabeça desse cara", ironizou a vereadora de São Paulo Erika Hilton.

