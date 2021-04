BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 21:00

Após a eliminação de Rodolffo, nesta terça-feira, alguns brothers já estão pensando nas próximas formações do Paredão. No café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", o sertanejo aproveitou para reavaliar o comportamento durante a permanência na casa e pediu desculpas pelas falas polêmicas. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas do reality.

fotogaleria

Publicidade

Quarta-feira é dia de café da manhã com o eliminado do "BBB 21" no Mais Você . Nesta manhã, Ana Maria Braga recebeu o cantor sertanejo Rodolffo, que foi eliminado do reality na noite anterior com 50,48% dos votos, após fala racista do artista sobre o cabelo de João Luiz. Antes de chamar o eliminado, Ana Maria, inclusive, mencionou o discurso antirracista de Tiago Leifert. "Não foi só para o Rodolffo, foi para toda a sociedade", disse Ana Maria.

"Eu realmente entendi que aquilo machucou, que aquilo causou dor. Eu mudei a opinião sobre o meu comentário. Eu odeio a possibilidade de causar dor a qualquer raça, a qualquer sexualidade. No meu primeiro dia lá na casa, eu falei que provavelmente cometeria alguns erros em alguns sentidos que estão em alta e que eu ainda não tenho conhecimento suficiente. De fato, isso aconteceu. E acredito que aconteceu para o bem de muitas outras pessoas. Eu fui a ponte de ensino para muitas outras pessoas. Fico feliz, de certa forma, de estar fazendo parte disso. Triste por seu, mas feliz por estar ensinando muita gente", disse Rodolffo.

Publicidade

Segundo o colunista Leo Dias, do "Metropoles", Pocah tinha um contrato com a Gold Produções, empresa de gerenciamento de carreira de cantores. Pela quebra do contrato, a funkeira terá que arcar com R$ 4,68 milhões, que serão pagos em parcelas mensais de R$ 30 mil ao longo de 13 anos.

Publicidade

Gilberto disse que Juliette também é um nome possível de entrar na berlinda, mas Caio duvidou. "Será? Eu vi o pessoal defender tanto ela para ela não ir naquele paredão", e ainda completa: "Não sei se ela vai tão fácil assim, não", respondeu.

Publicidade

"É o que, Ju?", questionou a youtuber. "Piu, piu", respondeu a maquiadora. "Ju, esse nome é de homem", disse Viih Tube rindo. "É não, amiga, de homem é pipi", rebateu Juliette.



A advogada continuou falando sobre o filme, mas Viih Tube insistiu no assunto dizendo: "Meu Deus, esse nome não dá pra mim. Piu piu é pinto". "Amiga, é pipi", rebateu Juliette. "Piu piu e pipi são pinto", continuou discordando a youtuber. "Amiga, não, piu piu é vagina", insistiu, enquanto Thaís e Viih davam risada da situação.



"Não é, não é possível", disse a líder da semana. "Amiga, estou dizendo a tu que é, acredita em mim", pediu Juliette. "Piu piu em São Paulo é pinto", afirmou. "Mas a gente está no Brasil, não em São Paulo. E no Brasil é piu piu, eu chamo de piu piu", a maquiadora continuou insistindo.