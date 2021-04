Vihh tube, BBB21, BBB fotos Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 13:32 | Atualizado 25/04/2021 13:40

Rio - Mais um participante vai deixar a casa do "BBB 21" nesta noite e parece que não há muito mistério em torno do nome de quem será. Segundo enquete publicada no site do DIA , a youtuber e influenciadora digital é a mais cotada a deixar o reality show e com uma porcentagem superior a 90%.

Até a publicação desta matéria, Viih Tube aparece com 92,5% dos votos. Gilberto e Fiuk aparecem, respectivamente, com apenas 4,0% e 3,5%. São 3712 votos no site do jornal.