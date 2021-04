Fiuk, Gilberto e Viih Tube estão no paredão Reprodução/Globo

Publicado 23/04/2021 09:00 | Atualizado 23/04/2021 09:14

Após Pocah ganhar a prova do Líder, a cantora devolveu o voto em Gilberto e indicou o economista direto ao paredão. Em seguida, os participantes votaram no confessionário. Pela primeira vez, com três votos, Viih Tube disputa um paredão. No contragolpe, a youtuber chamou o cantor Fiuk.

No final, Gilberto, Viih Tube e Fiuk disputam a preferência popular no 14º paredão da atual edição do reality.

