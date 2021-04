Por O Dia

Publicado 28/04/2021 13:40 | Atualizado 28/04/2021 13:47

Rio - Fiuk já está no TOP 4 do "BBB 21". O cantor conseguiu a proeza pós não ser indicado ao paredão formado, na noite desta terça-feira, após eliminação de Arthur . No Raio-X desta manhã, ele comemorou o fato e pediu para que os telespectadores salvassem Gilberto da berlinda.