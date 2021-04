Camilla de Lucas passa mal e deixa a última prova de resistência do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 15:35

Rio - Camilla de Lucas foi a primeira eliminada da última prova de resistência do "BBB21" , em que os brothers ficavam presos em uma estrutura que rodava, lançava água e vento. A influenciadora chegou a vomitar durante a prova e a equipe que administra suas redes sociais explicou, nesta sexta-feira (30), que a sister sofre de labirintite e, por isso, precisou desistir da dinâmica.

"Time, ontem a Camilla precisou desistir da prova! Ela tentou permanecer, mesmo após passar muito mal, mas não conseguiu. Cami tem labirintite e já havia frisado que a maior dificuldade, para ela, seria com provas em que precisassem girar", esclarece a publicação no Instagram de Camilla. Por causa da eliminação, Camilla foi para o último paredão desta edição, que disputa contra Gilberto e Juliette.

"Sendo assim, ela está diretamente no paredão! Agora depende de nós. Vamos levar a Cami da Baixada Fluminense pra final do BBB?", escreveram os administradores do perfil, convocando a torcida da influencer para a votação que se inicia após a transmissão ao vivo do programa desta sexta-feira.