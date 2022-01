Jade e Anitta - reprodução

Publicado 25/01/2022 15:57

Rio - Anitta não esconde seu interesse por Paulo André, integrante do camarote do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. No entanto, dentro da casa mais vigiada do Brasil, o atleta só tem olhos para Jade Picon. A Poderosa não gostou de ser 'colocada na fila' e mandou um recado para a digital influencer.

"Olha, Jade, te dou só mais uma semana, se não pegar esse bofe, eu vou invadir essa casa e roubar para mim. Eu, hein? Fica esperta, minha amiga", comentou a Poderosa, em uma publicação do perfil "Vem Me Buscar Hebe", no Instagram.