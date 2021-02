Live ’Love’ do Bloco Fogo e Paixão no Carnaval 2021 Reprodução/Instgram

Por Filipe Pavão*

Publicado 07/02/2021 14:53 | Atualizado 07/02/2021 15:26

Rio - Ô abre alas que o Carnaval virtual do Rio quer passar... Em 2021, os cariocas, que costumam preencher com alegria as ruas de norte a sul da cidade, tem um novo ponto de concentração: a internet. Diversos blocos e escolas de samba programam lives ao longo dos dias de folia. Para começar, na manhã deste domingo, o bloco Fogo e Paixão deu o “start” na celebração com muita música brega e animação via Instagram.

"É o Carnaval do distanciamento e da saudade, mas também da saúde. A gente não podia fazer qualquer movimento para colocar vidas em risco. Por isso, muita gente começou a pedir uma live”, conta João Marcelo Oliveira, batuqueiro e um dos organizadores do bloco, que arrasta cerca de 30 mil pessoas no Largo de São Francisco, na região central da cidade, e tem cerca de 130 pessoas nos bastidores, entre cantores, integrantes da Bateria Sem Limites, equipe técnica e dançarinas, as breguetes.

Desta vez, Matheus von Krüger, um dos vocalistas do bloco, trocou o calor das ruas pelo afeto virtual, característica desses tempos de distanciamento, e atuou como mestre de cerimônias do evento, recebendo outros integrantes para participações especiais. Em formato caseiro, a live no Instagram quis incentivar a permanência das pessoas em casa, sem perder a animação e a essência da folia: uma festa democratica, que atinge todas as idades, gêneros e credos. Os foliões, por sua vez, aproveitaram a festa em suas casas, mandando comentários pelo chat da live.

Durante a live, a cantora Mariana Guedes, grávida de 37 semanas, compartilhou de um sentimento que os foliões desejam: “a gente queria que todo mundo tivesse se abraçando”. Mas como João explica, é o momento de preservar a saúde de quem amamos para celebrar no futuro: “Isso vai passar. E se preparem que no próximo Carnaval a gente vem com uma sede danada”.

João ainda relembra a trajetória do bloco, que completa 11 anos de história e permeia as nuances da música brega. Eles vão desde Wando, que apadrinhou o bloco no segundo ano de desfile, até Rosana, Fafá de Belém, Fagner e Reginaldo Rossi, além de músicas da nova geração do sertanejo e forró como Barões da Pisadinha.

“É uma festa muita democrática. O bloco começou em rodas de violão de amigos que tocavam em outros blocos quando alguém percebeu que a música brega era a mais animada. Então, a gente decidiu fazer um bloco modesto, mas no primeiro ensaio da bateria já apareceu 50 ritmistas. O pessoal entendeu que o brega não significa feio, o brega é muito colorido, muito romântico. Brega é elogio”, afirma João.

Mas não é só o bloco Fogo e Paixão que vai movimentar a internet durante o Carnaval. A Sebastiana também tem uma programação 100% online. A associação lançou, na última sexta, dez listas musicais dos blocos Simpatia é Quase Amor, Suvaco do Cristo, Barbas, Carmelitas, Escravos da Mauá, Meu Bem, Volto Já, Gigantes da Lira, Virtual e o Baile da Sebastiana.

"Nós sentimos saudades da folia, mas temos que ser prudentes e responsáveis. Vamos fazer o carnaval em casa", diz Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, que ainda vai promover também oficinas virtuais no domingo de carnaval pelo canal da Casabloco, no Youtube: Adereços Carnavalescos, com o Suvaco do Cristo; Instrumentos Musicais com Materiais Reciclados, com o Simpatia é Quase Amor e Curto Circuito, brincadeiras infantis e circenses com o Gigantes da Lira.



Programação

O Carnaval virtual do Rio só está no início e muitos blocos e escolas de samba planejam atividades online tanto no Instagram, como no YouTube. Cantoras consagradas, como Ivete Sangalo, Claudia leitte e Preta Gil também vão movimentar a internet. Confira agenda das atividades divulgadas até o momento:



SEXTA-FEIRA DE CARNAVAL – 12/02

21h - Amigos da Onça – Transmissão pelo YouTube do Teatro Riachuelo



SÁBADO DE CARNAVAL – 13/02

11h30 – Cordão do Bola Preta – Transmissão pelo YouTube do Bola Preta e do Teatro Rival

17h30 – Ivete Sangalo e Claudia Leitte – Transmissão no YouTube e Instagram

19h – Baile do Céu na Terra – Transmissão pelo YouTube e Facebook do bloco



DOMINGO DE CARNAVAL – 14/02

15h - Cordão do Boitatá - Transmissão pelo YouTube do Teatro Riachuelo

15h - Viradão do Carnaval Verde e Rosa (Estação Primeira de Mangueira) – No YouTube da agremiação

16h – Bloco da Preta – Transmissão pelo YouTube

Vários horários - Carnaval da Sebastiana: Oficinas diversas – Transmissão pelo YouTube da Casabloco



SEGUNDA DE CARNAVAL – 15/02

15h - Viradão do Carnaval Verde e Rosa (Estação Primeira de Mangueira) – No YouTube da agremiação



TERÇA DE CARNAVAL – 16/02

15h - Viradão do Carnaval Verde e Rosa (Estação Primeira de Mangueira) – No YouTube da agremiação

21h – Live Agytoê – Transmissão pelo YouTube do Teatro Riachuelo



SÁBADO – 20/02

18h - Multibloco Carnaval tá ON - Transmissão pelo YouTube do bloco

* Estagiário sob supervisão