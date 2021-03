Biblioteca Estação Leitura reabre as portas na Central com livros inspiradores para homenagear o Dia Internacional da Mulher Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 14:53

Rio - A Biblioteca Estação Leitura, que oferece empréstimo gratuito de livros, acaba de reabrir as portas na Estação Central do MetrôRio e já está com a sua vitrine preparada para homenagear o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta segunda-feira. Entre os inúmeros exemplares que contam a jornada de luta de grandes ícones femininos estão opções de leituras como “Carolina: uma biografia”, do escritor Tom Farias; “Olga”, de Fernando Morais; "Pagu - vida e obra", de Augusto Campos; e “O que eu sei de verdade”, da premiada jornalista e apresentadora americana Oprah Winfrey.

Inaugurado em fevereiro de 2014, o local estava com as atividades suspensas desde o início da pandemia da Covid-19. Seguindo protocolos de prevenção ao coronavírus, com uso obrigatório de máscara, higienização das mãos com álcool e distanciamento mínimo de 1,5 metro, o espaço funciona de segunda a quinta-feira, das 14h às 20h, exceto feriados.

Para facilitar a vida dos interessados em adquirir os exemplares em tempos de pandemia, o período de empréstimo de livros mudou, temporariamente, de sete para até 14 dias. O catálogo digital do acervo pode ser consultado na página oficial do projeto no Facebook (www.facebook.com/estacaoleiturametrocentral).

SERVIÇO



Endereço: Estação Central do MetrôRio

Funcionamento: de segunda a quinta-feira, exceto feriados

Horário: das 14 às 20h

Catálogo digital: www.facebook.com/estacaoleiturametrocentral