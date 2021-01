Iza reprodução do instagram

Por Isabelle Rosa

Publicado 24/01/2021 07:00

Rio - O verão sempre traz novas tendências de moda praia. Desta vez, as famosas se renderam a 'amarração criativa'. É uma forma de dar uma cara nova para o biquíni de maneira prática e sem nenhum custo adicional. Luísa Sonza, Iza, Anitta, Sabrina Sato, Bruna Marquezine, Aline Riscado, Fernanda Paes Leme e várias outras celebridades já desfilaram por aí com a novidade e publicaram os cliques em suas redes sociais.

A influenciadora digital e consultora de moda Talita Bazilio ensina como conseguir o efeito das amarrações. "O modelo mais fácil para realizar essas amarrações são os biquínis de cortininha. Mas, você pode utilizar qualquer outro modelo, contanto que ele tenha o suficiente para amarrar. Por exemplo, dá para usar com o maiô se o decote das costas não for tão cavado, vale inverter o lado de uso ou cruzar as alças em formato de x", ensina ela, que dá mais uma dica: "Se você quer adotar a tendência mas é mais discretinha, um estilo de amarração charmoso e perfeito para quem não gosta de chamar tanta atenção é transpassar as alças por baixo dos seios. Inclusive, esse é um dos truques queridinhos entre as fashion girls nessa temporada".

A profissional ainda revela o modelo que está mais em alta. "O Trikíni. Você pode transformar o seu biquíni no modelo preferido de Anitta e Iza, por exemplo. Para isso, basta usar um biquíni com a parte de baixo ajustável e prender as cordinhas na parte de cima. O resultado é um modelo bem cavado", comenta.

A boa notícia é que todo mundo pode aderir esta nova tendência. "Todo mundo pode usar e deve! Acabou esse negócio de corpo x é mais valorizado ou corpo y. A moda agora é totalmente democrática e o que a pessoa precisa para usar é se sentir linda! Apenas isso. Inclusive, esse truque está mais do que liberado para compor os looks de street style", garante Talita Bazilio, que acrescenta: "Só não esqueçam de usar o filtro solar para evitar que a marca do biquíni fique 'errada'. Além de cuidar da saúde".