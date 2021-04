Maquiagem Reprodução

04/04/2021

São Paulo - O tempo e as mudanças hormonais são dois grandes vilões para que a pele da mulher perca a rigidez e tenha uma aparência mais envelhecida. Um truque muito comum utilizado pela maioria é a maquiagem, que se bem feita, pode dar à pessoa alguns anos a menos.

Priscila Avarena, que é maquiadora profissional, explica que o rosto pode ficar com um aspecto envelhecido caso você erre em algumas etapas da maquiagem. "Aplicar uma grande quantidade de produto e não hidratar a pele são dois dos maiores erros que as pessoas cometem e que envelhecem o rosto", diz.

"Muitas vezes, quando queremos esconder uma ruga ou alguma imperfeição, aplicamos uma grande quantidade de corretivo ou base, porém esse procedimento ressalta ainda mais. Uma base leve é sempre a melhor opção para rejuvenescer uma pele", afirma.

Segundo a maquiadora, o segredo é não errar na quantidade de base que será aplicada no rosto e, por este motivo, ela ensina todos os segredos a quem quer fazer da maquiagem sua maior aliada.

Iluminador e contorno podem lhe ajudar

Para um efeito brilhante e até para bronzear, Priscila indica o uso desses dois itens. "O iluminador usado de maneira leve apenas para dar um glow na pele, causa um efeito lindo e rejuvenescedor. Procure os iluminadores com efeitos 'perolados' que dão um ar de pele saudável", detalha.

"Aplique sempre um pouco acima das maçãs do rosto, subindo um pouco para a parte acima da sobrancelha. É o que chamamos de 'C do rosto'. O contorno em pó é mais leve do que o em creme. Utilize abaixo das maçãs do rosto para dar um efeito mais fino no rosto e uma pele mais bronzeada", indica.

Prevenção das rugas

A maquiadora diz que unir o skincare com a make pode ser algo positivo para rejuvenescer a pele. "Atualmente existem vários produtos de cuidados com a pele que ajudam no controle e prevenção das rugas. O hidratante é fundamental para preparar a pele e deixá-la mais leve, fazendo com que a base o corretivo não acumulem, principalmente na área dos olhos", afirma.

"O primer tem a função de fechar os poros, deixar a pele mais lisinha e segurar mais a maquiagem. Unindo esse produto com uma base e corretivo de coberturas leves, o efeito de uma pele mais rejuvenescida é muito mais nítido. Não se esqueça de finalizar com um pó solto, que é muito mais leve que um pó compacto."

O batom pode acabar com a make

Importante na maquiagem: a cor do batom utilizado pode arruinar a make, mas também pode te ajudar. "A cor vai muito do gosto, mas o ideal são batons com efeitos mais cremosos ou gloss. Os produtos com efeito matte, acabam ressaltando as rugas e marcas de expressão", afirma.