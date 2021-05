Marcos Veras e Rosane Thais Galardi

O nascimento de um filho é um momento único para as mães, e não há uma que não queira ter um registro do momento tão especial. Conhecida como a “fotógrafa das celebridades”, Thais Galardi se especializou em fotos de partos e já coleciona uma lista de famosos para os quais foi responsável por eternizar um dos dias mais importantes para uma família.

Com um olhar delicado, Thais tenta dar a cada parto um registro único, que represente bem o momento pelo qual os pais estão passando. Para a profissional, ter sensibilidade é essencial para traduzir as emoções em imagens.

“Tem a ver com o estilo de fotografia de parto que busquei fazer, que é registrar momentos únicos, sublimes, onde a família olhe a foto e ache linda, especial. A sensibilidade no olhar tem muito a ver com a minha entrega na hora. Acredito que não é preciso expor a gestante ou a família para ter um registro sensível”, explica.

No currículo, Thais tem os nascimentos dos filhos de Rafael Cardoso, Marcos Veras, Malvino Salvador, Felipe Simas, Bruno Gissoni, entre outros. Acostumada a acompanhar tantos nascimentos, a fotógrafa ainda consegue enxergar a mágica do momento.

“São vários momentos especiais, mas as emoções dos pais, o momento do aconchego no colo da mãe, ouvir aquele chorinho ao nascer são incríveis”, explica Thais, que garante que cada parto é bastante singular. “É um momento incrível. Para mim, cada parto é como se fosse o primeiro. Saber que cada família gosta, confia no meu trabalho, só me faz acreditar que cada nascimento tem que ser cada vez mais especial”.

Acostumada a fotografar até 20 famílias por mês, foi só em 2013 que o interesse por fotografia se tornou profissão. E a especialidade em fotos de partos veio somente após ela mesma passar pela experiência da maternidade. “Sempre gostei de fotografia. Depois que me tornei mãe, a maternidade ficou muito mais presente na minha vida. Mas quando fotografei meu primeiro parto, me apaixonei pela sensação do nascer de uma família, de sair de cada parto, renovada. É uma sensação maravilhosa”.