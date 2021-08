Hidratação da pele - Divulgação

22/08/2021

Rio - O frio pode maltratar a pele e, chegando ao fim do inverno, é possível ver algumas consequências da estação no nosso corpo. O tempo seco e o frio são responsáveis, muitas vezes, pelo ressecamento da cútis, que pode evoluir para vermelhidão e ardência. De acordo com a dermatologista Vanessa Perrusso, essas características podem ser indicadores de que a pele está sensível e precisa de cuidados especiais. Pensando nisso, a médica indica quatro passos que podem contribuir para esse processo de recuperação.





1º - Comece de dentro para fora: "Beber água no inverno é tão importante quanto no verão. Nessa época, o organismo gasta mais energia para realizar as atividades do dia a dia e manter o corpo aquecido. Consequentemente, há uma perda de água maior, ao contrário do que se imagina. A ingestão adequada de água é ‘superimportante’ para auxiliar na reposição de líquidos perdidos, fazendo com que a pele retenha a hidratação e a maciez e elasticidade sejam restaurados", garante a médica.



2º - Diminua o tempo no banho. "O cenário ideal é diminuir a temperatura da água, mas por causa do frio, realmente fica um pouco difícil se adaptar. Por isso, para não deixar que a pele continue sofrendo com as agressões da água quente que retiram parte da gordura da superfície da cútis, que serve como barreira protetora, uma alternativa é reduzir o tempo no banho e manter a janela do banheiro ou box um tanto abertos para evitar o alto volume de vapor quente no rosto", pondera Vanessa.



3º - Hidratação do rosto. "Invista em cremes faciais de uso diário com rápida absorção e ativos que estimulem a hidratação natural da pele para recuperar sua barreira de proteção. Para dar um boost na hidratação, aplique máscaras faciais nutritivas e reparadoras pelo menos uma vez por semana. Por terem uma concentração de princípios ativos maior, penetram profundamente na derme e potencializam a ação hidratante", indica a médica.



4º - Dê atenção especial aos lábios. "Por ter uma pele fina e frágil, além de não contar com glândulas sebáceas capazes de produzir sebo para lubrificar e proteger a pele contra agentes externos, os lábios são os primeiros a dar sinais de sensibilidade. Evite passar a língua sobre eles, não puxe as pelinhas, rachaduras ou machucados e invista em lip balms e protetores com ativos reparadores e hidratantes para reestruturar o manto lipídico da região", explica Vanessa.