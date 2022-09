Demi Lovato - Reprodução/Instagram

Publicado 11/09/2022 05:00

Rio - Com uma pegada mais pop punk, Demi Lovato empolgou o público com sua apresentação no Rock in Rio, na última semana. Mas além do talento, o que também chamou a atenção da mulherada foi o visual 'rebelde' da artista americana. Com o corte de cabelo mullet, comprimento mais curto, franjinha e laterais desconectadas, ela esbanjou personalidade e ditou tendência.

O hair sttylist Kleber Rodrig explica que este corte é uma releitura do final dos anos 80. "Ele é baseado no estilo grunge, inspirado no punk rock. É um corte em camadas desconectadas dando mais ousadia e personalidade para o cliente", destaca o profissional, que confirma a tendência do visual.

"O mullet é uma tendência, mas ainda não virou moda. Já tenho clientes procurando por ele no salão, principalmente meninas e mulheres que gostam de um visual mais ousado e rebelde. Na minha opinião, ele logo logo vai virar moda e vamos ver muita gente de mullet hair por aí. Ainda mais depois que a Demi Lovato apareceu com o novo visual no Rock in Rio", destaca Kleber.

A boa notícia é que não tem restrições para adotar esse tipo de cabelo. "Pessoas com cabelos lisos ou ondulados podem adotar o mullet. Como o mullet atual é mais desconectado, o profissional avaliará a textura dos fios e criará o melhor estilo para se adaptar ao tipo de cabelo", afirma o profissional, que ressalta: "Esse tipo de visual é indicado para pessoas com atitude e descoladas. Mas não é indicado para mulheres que precisam adotar um visual mais sério e austero".