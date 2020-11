Erick Saboia diz ter sofrido atentado em Duque de Caxias Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 09:02 | Atualizado 08/11/2020 13:30

Duque de Caxias - O candidato a vereador pelo Republicanos, Erick Saboia, sofreu um ataque de criminosos na noite deste sábado, na altura da Reduc, na Rodovia Washington Luís. O carro em que o político estava, um Ford Ka, foi atingido por pelo menos três disparos. Erick chegou a ser levado para o Hospital Moacyr do Carmo, mas passa bem.

Carro de candidato a vereador de Duque de Caxias é atingido por tiros Reprodução Facebook

A Polícia Militar informou que a ocorrência foi uma tentativa de assalto. Ainda durante a noite, no entanto, o candidato postou um vídeo nas redes sociais, na frente da 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado, e afirmou que "tentaram nos calar". "Apesar do atentado à nossa vida agora à noite, eu tenho só agradecer", disse, agradecendo aos policiais militares que o atenderam.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que encaminhou as vítimas para o hospital e que o caso foi enviado para a 60ª DP. A Polícia Civil, por sua vez, afirmou que agentes estão em busca de câmeras de segurança que possam ter registrado o episódio e tentam esclarecer o caso.

O coordenador da campanha de Saboia, Eduardo Antas, afirmou que o candidato "já havia sido avisado" para não andar por determinados bairros, mas que sua campanha está percorrendo todos os bairros de Caxias.

Outros casos

O candidato do Republicanos não é o único a passar por um episódio de violência, que estão se tornando cada vez mais frequentes nas eleições municipais do Rio neste ano. Foram, no total, seis casos: três em novembro e três em outubro.

No dia anterior, foi a candidata a vereadora do Rio, Simone Sartório, do Patriota, que denunciou ter o carro atingido por um tiro enquanto passava por Bento Ribeiro, na Zona Norte . Segundo a Polícia Militar, a empresária relatou ter sido perseguida por um carro suspeito, que realizou uma tentativa de abordagem.

Já no dia 2, o vereador Zico Banana foi vítima de um atentado , ao ser baleado de raspão na cabeça em um bar em Ricardo de Albuquerque, também na Zona Norte do Rio. Além dele, mais quatro pessoas foram baleadas, duas delas morreram.



No mês de outubro, foram três assassinatos. No dia 31, a cabo eleitoral Renata Castro foi morta a tiros em Magé. No dia anterior, ela havia ido até a Polícia Federal, em Niterói, para fazer uma denúncia . Renata chegou a postar um vídeo na rede social dela citando um vereador da região e afirmando que sofrera ameaças dele.

Por fim, no primeiro dia de outubro, Mauro Miranda, também candidato a vereador em Nova Iguaçu, foi morto a tiros no bairro de Santa Rita, na Baixada Fluminense. No ataque, mais duas pessoas também foram baleadas.