Por O Dia

Publicado 19/01/2021 14:57

Duque de Caxias - A crise sanitária e econômica de 2020 trouxe muitas incertezas, principalmente, para quem trabalha diretamente com o público. Na cidade da Baixada Fluminense não foi diferente. Mas, teve quem enfrentou a crise e até conseguiu expandir os negócios. Foi o caso da Bambu Sucos, no Jardim 25 de Agosto.

Bambu Sucos expande loja em Duque de Caxias Arquivo pessoal

“Quando a gente começou a fase de obras, veio a pandemia. Nós tomamos um susto porque o comércio em geral começou a fechar com as informações sobre o. Tivemos que frear, ir mais devagar, com a obra. Nosso objetivo era expandir a nossa loja, até para maior conforto dos nossos clientes”, afirma Phelipe Lourenço, proprietário da Bambu Sucos ao lado do irmão, Victor Lourenço.