CER IV completa dois anos de funcionamento Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 11:33

Duque de Caxias - O CER IV (Centro Especializado em Reabilitação), unidade de saúde que é referência em todo o estado, oferecendo serviços gratuitos de reabilitação aos pacientes com deficiência Intelectual, Física, Auditiva e Visual, completou dois anos nesta segunda-feira, 22. A celebração contou com a presença do prefeito Washington Reis, da diretora do CER IV, Daniele de Almeida Oliveira, do deputado federal Gutemberg Reis e estadual Rosenverg Reis, além de pacientes e familiares.

CER IV completa dois anos de funcionamento Divulgação



Nesses dois anos de funcionamento, o CER IV ultrapassou a marca de 800 mil atendimentos realizados, disponibilizando aos pacientes de todas as idades tratamentos gratuitos especializados nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ortopedia, Nutrição, Assistência Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria, Clínica Geral e o Polo de Ostomizados. Nesses dois anos de funcionamento, o CER IV ultrapassou a marca de 800 mil atendimentos realizados, disponibilizando aos pacientes de todas as idades tratamentos gratuitos especializados nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ortopedia, Nutrição, Assistência Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria, Clínica Geral e o Polo de Ostomizados.

Publicidade

CER IV completa dois anos de funcionamento Divulgação



O morador de Duque de Caxias, Sr. Luís Cristiano dos Santos, de 80 anos, vive o drama das sequelas deixadas após sofrer um AVC. Ele é um dos pacientes atendidos pela equipe da unidade há cerca de 8 meses. A dificuldade de locomoção, em função do AVC, não foi obstáculo para que o Sr Luís seguisse o tratamento nas sessões de fisioterapia. Para chegar a unidade o paciente tem a seu dispor os serviços gratuitos do Programa de Transporte Especial de Pacientes, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, que possibilita o acesso e permanência dos pacientes aos programas de reabilitação em que estão cadastrados, entre eles Fisioterapia, Terapia Ocupacional e consultas pré agendadas com neurologistas e psiquiatras.



“Nesses 80 anos vividos em Duque de Caxias, nunca vi nada igual ao CER IV. Além do melhor tratamento, da atenção e carinho de toda a equipe, ainda tem o transporte gratuito, que me traz e leva de volta pra casa em segurança. Se não fosse esse serviço eu não teria condições de seguir com o tratamento. Agradeço muito por termos o CER IV”, disse o Sr Luís ao chegar para mais uma sessão de fisioterapia. O morador de, Sr. Luís Cristiano dos Santos, de 80 anos, vive o drama das sequelas deixadas após sofrer um AVC. Ele é um dos pacientes atendidos pela equipe da unidade há cerca de 8 meses. A dificuldade de locomoção, em função do, não foi obstáculo para que o Sr Luís seguisse o tratamento nas sessões de. Para chegar a unidade o paciente tem a seu dispor os serviços gratuitos do Programa de Transporte Especial de Pacientes, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, que possibilita o acesso e permanência dos pacientes aos programas de reabilitação em que estão cadastrados, entre eles Fisioterapia, Terapia Ocupacional e consultas pré agendadas com neurologistas e psiquiatras.“Nesses 80 anos vividos em Duque de Caxias, nunca vi nada igual ao CER IV. Além do melhor tratamento, da atenção e carinho de toda a equipe, ainda tem o transporte gratuito, que me traz e leva de volta pra casa em segurança. Se não fosse esse serviço eu não teria condições de seguir com o tratamento. Agradeço muito por termos o”, disse o Sr Luís ao chegar para mais uma sessão de fisioterapia.

Emoção



A alegria da dona Delcina de Souza também tem nome e sobrenome. Sua filha Daiane de Souza Castro é uma das pacientes da unidade desde sua fundação. Ela se emociona quando fala da diferença que o CER IV tem feito na vida da filha, que tem síndrome de down e deficiência mental.

Publicidade

“Nesses dois anos em que minha filha está aqui, vejo quanto ela vem desenvolvendo. Ela chegou aqui sem falar nada, mas aos poucos está conseguindo se comunicar. Para todas nós, que somos mães, não há alegria maior do que ver nossos filhos recebendo, não só tratamento médico, mas carinho e atenção. Parabéns e obrigado a todos por esse trabalho maravilhoso!”, disse.

CER IV completa dois anos de funcionamento Divulgação



Em suas palavras, o prefeito Washington Reis agradeceu a todos que acreditaram nesse projeto e que trabalham com dedicação e profissionalismo para que o CER IV seja hoje uma unidade especializada em reabilitação que é referência em todo o estado. Em suas palavras, o prefeito Washington Reis agradeceu a todos que acreditaram nesse projeto e que trabalham com dedicação e profissionalismo para que o CER IV seja hoje uma unidade especializada em reabilitação que é referência em todo o estado.

Publicidade

“É muito bom poder olhar para trás e ver como superamos as dificuldades do início, para hoje estarmos aqui, celebrando dois anos do CER IV e mais de 800 mil atendimentos. Quem acompanha o meu mandato sabe do compromisso que tenho com a saúde da população. Poder oferecer reabilitação a tantas pessoas, de todas as idades e de tantos lugares, só nos anima a continuar trabalhando. Obrigado pela dedicação de toda a equipe e pela confiança de pacientes e familiares!”, destacou Washington Reis.



O CER IV funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. A unidade fica na Avenida República do Paraguai, s/ nº, no Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro, em Duque de Caxias.