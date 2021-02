Duque de Caxias convoca profissionais da Educação Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 09:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a convocação de 321 profissionais classificados no Processo Seletivo Simplificado de 2019. A iniciativa tem o objetivo de reforçar o apoio aos funcionários das escolas para que as medidas de segurança contra a Covid-19 sejam devidamente seguidas. Para evitar aglomerações e seguindo os protocolos sanitários, as convocações ocorrerão até o dia 03/03, na sede da Secretaria.



Estão sendo selecionados profissionais para oito cargos. Serão preenchidas as vagas para Articulador de Projetos, Técnico em Atendimento Social, Monitor de Transporte e Apoio Escolar, Intérprete de Libras, Instrutor de Libras, Instrutor de Sistema Braile e Agente de Apoio à Inclusão l e ll.



Para a nova funcionária, Luciana Rodrigues, que atuará como monitora de transporte e Apoio Escolar, o sentimento é de gratidão.

“Eu estava desempregada há dois anos e, agora, neste momento tão difícil, recebo esse presente. Vou dar o meu melhor. Estou muito feliz”, comemorou.



Segundo a secretária municipal de Educação, profª Cláudia Viana, as novas contratações serão muito importantes no enfrentamento da pandemia.

Publicidade

“Os novos admitidos reforçarão o quadro de funcionários das unidades educacionais do município. Eles darão apoio aos profissionais das escolas a fim de que sejam cumpridas as medidas de prevenção ao contágio decorrente do novo Coronavírus.”