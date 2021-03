Geral - A Prefeitura de Caxias abriu nove pontos de vacinaçao espalhados pela cidade. a imunizaçao da covid-19 nesta sexta-feira (5) causou um enorme tumulto na cidade da Baixada Fluminense. Alem das aglomeraçoes em diversos pontos, houve engarrafamento em varias ruas do municipio. Na foto, homem comemora apos receber vacina, em Xerem. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 12:46

Duque de Caxias - Após vacinar mais de 7 mil pessoas nesta sexta-feira, 5, Duque de Caxias suspendeu a campanha de imunização contra o coronavírus. Não há mais doses disponíveis na cidade da Baixada Fluminense. O retorno da vacinação vai depender da chegada de novas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde.

prefeito Washington Reis informou que pretende continuar com a campanha de vacinação para pessoas com 60 anos ou mais. Mesmo após a confusão, com filas quilométricas e muitas reclamações , oinformou que pretende continuar com a campanha de vacinação para pessoas com 60 anos ou mais.

Publicidade

"Demos mais um passo importante, ampliando o alcance da imunização em Duque de Caxias. Fizemos a vacinação com a primeira dose para os idosos de 80 anos ou mais com sucesso, que já estão inclusive recebendo também a segunda dose. Agora é a vez de vacinarmos aqueles acima de 60 anos de idade. Assim que recebermos mais doses vamos continuar vacinando no terceiro, segundo e primeiro distritos. A população pode ficar tranquila, pois todos serão vacinados”, disse Washington Reis.

Multa de R$ 50 mil

Publicidade

A Justiça do Rio determinou que a Prefeitura de Duque de Caxias cumpra o plano nacional de imunização. Caso contrário, foi estipulada uma multa de R$ 50 mil por dia, aplicada pessoalmente no prefeito Washington Reis e no secretário municipal de Saúde, Antônio Manoel de Oliveira.

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que ainda "não foi intimada de nenhuma decisão que não a já anteriormente recebida e integralmente cumprida".



O município alega que "o Plano Nacional de imunização está sendo plenamente cumprido pela municipalidade, dentro da competência que lhe confere a constituição federal para gerir as políticas materializadoras das campanhas de vacinação em seu território e para seus jurisdicionados".