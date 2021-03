Suspeito é baleado em operação em Duque de Caxias Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 17:46

Duque de Caxias - Um suspeito foi baleado, na manhã desta quarta-feira, 17, durante operação da PM, na comunidade do Badu, na Avenida São Paulo. De acordo com a corporação, os agentes foram atacados a tiros e revidaram. Com o baleado foi apreendida uma pistola 9 mm e farto material entorpecente. Ele foi levado para o Hospital de Saracuruna. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

No Barro Branco, policiais do 15 BPM tiveram atenção voltada para um elemento em atitude suspeita, e ao proceder a abordagem, apreenderam uma pistola 380, um rádio transmissor e material entorpecente.