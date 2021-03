Prefeitura de Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 11:35 | Atualizado 19/03/2021 11:40

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras de Duque de Caxias deu início ao trabalho de sondagem dos terrenos que margeiam o Rio João Pinto, em Xerém, para construção de uma ponte que vai ligar a Praça de Xerém, pela Rua Carlos Mateus, com a Travessa Venância.

A estrutura será construída com estrutura metálica com 35 metros de extensão e vai facilitar a circulação de moradores e veículos. A obra de construção da nova ponte vai custar R$ 1.940.161,24 e tem previsão de entrega à população no mês de julho.

Nos últimos quatro anos, o distrito de Xerém recebeu importantes obras de drenagem, pavimentação, construção e reforma de áreas de lazer e esportivas, beneficiando milhares de moradores. A Prefeitura vem garantindo muitas melhorias para as famílias residentes na Mantiquira, Pedreira, Santo Antônio, Pocilga, Carreteiro e Barreiro, entre outras localidades.