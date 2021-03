Suspeito baleado em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:07 | Atualizado 19/03/2021 18:08

Duque de Caxias - Um homem foi baleado durante um tiroteio, na tarde desta sexta-feira, 19, por policiais militares do 15º BPM durante uma operação para retirar barricadas no bairro da Divinéia. De acordo com as informações do batalhão, os PMs foram atacados a tiros no momento em que retiravam as barricadas, eles revidaram.

O suspeito foi socorrido ao Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes. Não há informação sobre o estado de saúde dele. Na ação, foram apreendidos um revólver e farto material entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na delegacia da região.