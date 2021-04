Mundo perdeu 255 milhões de empregos na pandemia Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 14:22

Baixada Fluminense obteve o melhor resultado em saldo de geração de empregos, no mês de fevereiro deste ano, em toda a Baixada Fluminense. De acordo com dados da Duque de Caxias foi também o segundo município do estado com o melhor índice de contratações formais no mercado de trabalho (atrás apenas da capital). Foram, ao todo, gerados 2.023 empregos com carteira assinada em Caxias. Duque de Caxias - A cidade daobteve o melhor resultado em saldo de geração de empregos, no mês de fevereiro deste ano, em toda a. De acordo com dados da Plataforma Retratos Regionais , desenvolvida pela Firjan,foi também o segundo município do estado com o melhor índice de contratações formais no mercado de trabalho (atrás apenas da capital). Foram, ao todo, gerados 2.023 empregos comem Caxias.

Ainda segundo informações da Firjan, todos os setores da cidade apresentaram alta na geração de empregos. A alta foi puxada pelo setor de serviços, que contratou 1.903 pessoas; seguido pelo comércio com 77 pessoas contratadas; Indústria e Construção com 42 empregados; e um formalizado na agropecuária. Dentro do setor de serviços, a Alimentação foi quem mais contratou com 1.429 pessoas.

Entre as atividades que mais perderam empregos em Duque de Caxias está o transporte rodoviário coletivo de passageiros (-138); comércio varejista de vestuário (-58); comércio varejista de livros (- 45); e comércio varejista de mercadorias em geral (-39).

Pandemia prejudicou

A pandemia do novo coronavírus prejudicou e muito as contratações em Duque de Caxias. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, a cidade registrava um acumulado positivo de 1,5 mil empregos gerados. Com a chegada da Covid-19, os números despencaram drasticamente. Entre março e julho, a cidade perdeu 6,7 mil postos de trabalho formais.



A situação começou a melhorar a partir de agosto, quando Caxias gerou 2,1 mil empregos. O recorde do ano passado foi em novembro com 2,7 mil empregos formados criados.