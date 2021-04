Rio Minho lança canal pelo WhatsApp Divulgação

Publicado 08/04/2021 12:13

Duque de Caxias - A Transturismo Rio Minho, empresa de ônibus que faz trajeto de Caxias até Niterói e São Gonçalo, lançou um novo Serviço de Atendimento ao Cliente através do Whatsapp. Agora, pelo número 2702-3814, os passageiros que utilizam os ônibus da empresa podem pedir informações e também fazer solicitações, elogios, sugestões e reclamações através de um dos aplicativos de mensagem mais populares do mundo.

O uso da ferramenta na comunicação entre a empresa e os clientes tem o objetivo de promover maior comodidade e agilidade na prestação de informações e resolução de problemas. O Whatsapp é usado por mais de 120 milhões de brasileiros e está instalado em 99% dos smartphones do país. Segundo a Rio Minho, o suporte será automatizado e tratado de forma confidencial e segura, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados.

Em seu site (www.transturismoriominho.com.br) a empresa também disponibiliza um canal de atendimento virtual semelhante ao do Whatsapp e possibilidade imediata de consulta aos itinerários das linhas e o preço das passagens. Além disso, disponibiliza o aplicativo CittaMobi, que informa em tempo real a localização dos ônibus e o tempo de chegada dos coletivos aos pontos, facilitando o embarque.

Sobre a Rio Minho

Com 60 anos de atuação, a Transturismo Rio Minho é uma operadora do sistema de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, atendendo milhares de clientes nos seus deslocamentos diários entre as cidades de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nilópolis, na Baixada Fluminense, até os municípios de Niterói e São Gonçalo.

A empresa conta com 50 ônibus, todos climatizados, para atender oito linhas e 181 colaboradores comprometidos em melhorar continuamente os serviços, com base nas melhores práticas de gestão do mercado, e seguindo os valores éticos e corporativos da organização.