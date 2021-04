Vacina da segunda dose foi aplicada em Duque de Caxias Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 13:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai continuar a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac no município, nesta sexta-feira (09/04). A ação começa a partir das 7 horas. A vacinação acontece no sistema Drive Thru e para pedestres.

A ação vai ocorrer para quem tomou a primeira dose no dia 20 de março. Veja abaixo os locais desta sexta-feira:



- Corte 8 (Maloca do Major)

- Praça da Bandeira (Vila São Luís)

- Itatiaia (próximo ao Colégio Lions)

- Praça da Gaete (Vila Leopoldina)

- Praça do Rotary (Jardim Primavera)

- Feuduc (São Bento)

- Praça da Rua 2 (Jardim Primavera)

Publicidade

Para receber a segunda dose da Coronavac, os idosos devem comparecer ao mesmo local onde receberam a primeira, levando o cartão de vacinação e documento de identificação.