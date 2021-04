Assalto em bar de Duque de Caxias Reprodução vídeo

Duque de Caxias - Comerciantes e moradores do bairro Jardim 25 de Agosto estão preocupados com os rumos do programa Caxias Presente. Há pelo menos duas semanas, eles vêm notando a diminuição no número de agentes que circulam pela região. Com isso, assaltos voltaram a ocorrer. No último dia 7, por volta das 19h50, um homem armado entrou em um bar, nas proximidades do Colégio estadual José de Souza Herdy, e levou celulares de alguns frequentadores.

"Antes, ficava uma dupla aqui na esquina. Isso trazia uma certa tranquilidade para os moradores e até para os comerciantes. Mas, de uns tempos pra cá, vimos que eles sumiram. A gente até encontra alguns andando de motos, mas os fixos sumiram. A sensação de insegurança aumentou", disse o advogado Diogo Assis.

O DIA, cerca de 15 policiais que atuavam no Caxias Presente foram deslocados para atuar em outras bases do programa. Nesta quinta-feira, 8, De acordo com informações obtidas pelo, cerca de 15 policiais que atuavam no Caxias Presente foram deslocados para atuar em outras bases do programa. Nesta quinta-feira, 8, o governador Cláudio Castro inaugurou o programa na cidade de Paracambi

A Secretaria estadual de Governo confirmou a informação e disse que "uma pequena parte do efetivo foi transferida para São Gonçalo, mas não houve impacto nos índices criminais. O efetivo foi redistribuído".



A Secretaria de Governo informou ainda que desde que foi inagurada, no dia 14/11/2019, a Operação Caxias Presente conduziu 620 suspeitos à DP, cumpriu 127 mandados de prisão e realizou 5.742 atendimentos sociais. Entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano com o mesmo período do ano passado, houve redução de 43% nos roubos a transeuntes, 71% nos roubos de veículos, 80% nos roubos de celular e 50% nos roubos a estabelecimentos comerciais.

Inauguração

O Caxias Presente foi implementado com 149 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis oriundos das forças armadas e seis assistentes sociais que fazem atendimentos na base. A operação funciona diariamente, das 8h às 20h. A base fica instalada no Mergulhão, na região central do município.