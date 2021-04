Governador em exercício, Cláudio Castro, participa do lançamento do Paracambi Presente e da assinatura do convênio entre o DER e as prefeituras das regiões metropolitana e centro-sul Rogerio Santana / Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 00:00

O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, ontem, em Paracambi, na Baixada Fluminense, a 32ª base da Operação Segurança Presente. O reforço no policiamento da cidade será realizado diariamente, das 8h às 20h, a pé, de motos e em carros nas regiões comerciais e de maior fluxo de pessoas no município.

"Hoje, estamos entregando mais uma base do Segurança Presente, que tem ajudado a reduzir drasticamente a criminalidade em todos os bairros e cidades nas quais atua. Uma das nossas missões é entregar política pública de qualidade. Levar segurança para a população é mais do que colocar polícia na rua, é liberdade. O programa Segurança Presente atua em uma transversal, com desenvolvimento econômico, educação e cultura também", afirma o governador em exercício Cláudio Castro.

Desde janeiro de 2014, o programa Segurança Presente já conduziu à delegacia mais de 29,6 mil pessoas, cumpriu cerca de 5,3 mil mandados de prisão e realizou mais de 187 mil atendimentos sociais. Além disso, os agentes da operação encontraram mais de 245 desaparecidos.

"Estamos trabalhando muito para entregar bons serviços para a sociedade. Tenho certeza de que os moradores de Paracambi já estão felizes com a chegada do Segurança Presente. Neste governo não existe divisão, trabalhamos todos juntos", explica o secretário de Governo, André Lazaroni.

Para a prefeita de Paracambi, Lucimar Ferreira, o reforço no policiamento da região vai ajudar a aumentar a sensação de segurança dos moradores. "A parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental. Nosso município passou por muitas dificuldades na segurança pública, e precisávamos aumentar o policiamento. Primeiro, fizemos convênio com a Polícia Militar para o Proeis, e a segurança melhorou. Agora, o Segurança Presente veio somar ainda mais", ressalta.

A comerciante Suzete das Neves Albuquerque, de 58 anos, que já conhece o programa porque costuma ir ao Centro do Rio, acredita que a segurança vai aumentar em Paracambi.

"Sou nascida e criada em Paracambi. Esta é uma cidade onde os moradores se conhecem, têm rotinas parecidas, a gente gosta de caminhar, praticar atividades físicas ao ar livre e precisava de mais segurança. Vou muito ao Centro do Rio e vi que a operação Centro Presente ajudou bastante na segurança por lá. Tenho certeza de que aqui não vai ser diferente. A chegada do Segurança Presente é o governo olhando por nós", diz.

Rejane Dias, de 50, engrossa o coro dos moradores animados com a chegada da operação. "A presença dos policiais do Segurança Presente aqui vai dar mais tranquilidade para a nossa população."

Atualmente, o programa conta com bases na Lapa; Aterro do Flamengo; Méier; Lagoa; Centro; Niterói; Leblon; Copacabana; Tijuca; Ipanema; Nova Iguaçu; Laranjeiras; Bangu; Botafogo; Austin; Duque de Caxias; Barra da Tijuca; Recreio; Grajaú/Vila Isabel; Bonsucesso; São Gonçalo; Madureira; Jacarepaguá; Belford Roxo; Queimados; Irajá; São João de Meriti; Magé/Piabetá; Itaguaí; Cristo Redentor; e Miguel Pereira.