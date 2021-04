Vacinação em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 18:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove neste fim de semana, no sábado (10/04) e no domingo (11/04), a partir das 7 horas, a aplicação da primeira e da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 60 anos ou mais no município. A administração municipal ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.

A vacinação ocorrerá em tendas instaladas no sistema drive thru e para pedestres. Veja abaixo o calendário deste fim de semana:

Publicidade

Sábado (10/04)

1ª dose

- Restaurante do Povo (Centro)

- Praça do Pacificador (Centro)

- Praça da Prainha

- Praça da Apoteose (Vila São Luiz)

- Gramacho (Praça Beto Amigo)

- Praça Olavo Bilac

- Praça do Dr. Laureano (em frente ao Hospital do Olho)

Publicidade

2ª dose (para quem tomou a primeira dose em 21/03)

- Praça da Figueira

- Av. 31 de março (em frente ao Samucão)

- Praça Leonel Brizola (Pilar)

- Cidade dos Meninos (Fundação PSF)

- Praça Santa Isabel (Pilar)

- Praça do Gerador (Pilar)

- Barro Branco (em frente a UBS)

- Praça da Codora (Santa Cruz da Serra)

Domingo (11/04)

Publicidade

1ª dose

- Praça de Imbariê

- Santa Lúcia (Santinha)

- Praça de Parada Angélica

- Praça do Jardim Anhangá

- Praça de Nova Campinas

- Taquara (Praça São Paulo)

- Praça de Parada Morabi

- Igreja Universal (Av. Nilo Peçanha)

2ª dose (para quem dose a primeira dose no dia 22/03)

- Parque das Missões

- Praça da Apoteose (Vila São Luiz)

- Rua Tocantins (próximo ao Colégio da Polícia Militar)

- Lagunas e Dourados

- Vila Operária (próximo ao posto de saúde)

- Centenário (Campo do Tricolor)

- Dois Irmãos (entrada)