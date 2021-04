Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 17:36

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue, nesta segunda-feira (12/04), com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 60 anos ou mais no município. A administração municipal ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.

A vacinação ocorrerá, a partir das 7h, em tendas instaladas no sistema drive-thru e para pedestres, nos seguintes locais:

Publicidade

• Praça de Campos Elíseos (em frente à Delegacia)

• Berra Boi (Pilar)

• Praça da Prefeitura (Jardim Primavera)

Até o momento, Duque de Caxias aplicou mais de 141 mil doses da vacina contra o Covid-19, contemplando profissionais de saúde, idosos acamados, idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação (SME) e idosos de 60 anos ou mais.