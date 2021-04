Especialista no assunto, Dr. Bactéria participa de live sobre higiene DIVULGAÇÃO

Publicado 13/04/2021 00:00

Muitas são as dúvidas sobre higiene em tempos de pandemia. Quem se interessa pelo assunto, pode aproveitar o dia de hoje. Às 17h, Roberto Figueiredo (biomédico com experiência em microbiologia e especialização em saúde pública), mais conhecido como 'Dr. Bactéria', comandará uma live sobre o assunto pelo YouTube.

O evento é gratuito e aberto ao público, que poderá tirar dúvidas ao longo do bate-papo. Com seu jeito irreverente e bom humor, ele dará dicas simples, objetivando a prevenção ao coronavírus, no momento em que o Brasil bate recordes diários de mortes.

"Enquanto aguardamos que a população seja vacinada, temos que nos adaptar à nova realidade e alterar hábitos que, apesar de simples, podem nos manter livres da contaminação", diz.

A ideia da conversa, que será transmitida pelo canal da Unigranrio, é ajudar a todos que estão em casa, confinados. O Dr. Bactéria informará sobre uso adequado de máscaras, momento correto de arrumar camas, como ir aos mercados e comércio em geral de forma segura, maneira de usar álcool em gel ou líquido, higienização dos alimentos, maneira correta de cumprimentar pessoas, importância do distanciamento social, forma correta de utilizar carpetes em residências e apartamentos, como receber visitantes em casa, limpeza de óculos, pulseiras, brincos, relógios, logo após voltar para casa, além de conselhos a quem usa barba: ele desaconselha.

"Lave cobertores pelo menos a cada dez dias. Não use esponja de louça por mais de uma semana. Não lave carnes e peixes ao chegar do supermercado ou do açougue. E não lave o arroz antes de prepará-lo, pois perde-se grande parte nutricional desse alimento", foram outras dicas.