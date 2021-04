Operação descarta mais de 700 kg de carne imprópria pra consumo em Caxias Divulgação

Publicado 14/04/2021 16:19

Duque de Caxias – Mais de 700 quilos de carne (carcaças e cortes) impróprios para o consumo foram apreendidos, em um estabelecimento de Duque de Caxias, por fiscais da Defesa Agropecuária, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Todos os produtos foram inutilizados e o estabelecimento autuado.

No local, foram encontrados alimentos sem etiqueta lacre e data de validade, além de produtos em condições inadequadas ao consumo. De acordo com André Sampaio, coordenador estadual de Controle de Qualidade de Produtos Agropecuários da Secretaria de Agricultura, esse trabalho da fiscalização é uma rotina com o objetivo de avaliar as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos e dos produtos de origem animal em produção.

"Os fiscais do Serviço de Inspeção Estadual fazem vistorias periódicas em indústrias de processamento de produtos de origem animal e avaliam vários requisitos a fim de garantir a qualidade dos alimentos que são produzidos. Se verificada alguma irregularidade, os produtos são descartados e os responsáveis autuados. A autuação gera multa e, ainda, a possibilidade de interdição do estabelecimento", afirmou Sampaio.

É importante que o consumidor esteja atento e só consuma produtos de origem animal que tenham o símbolo de registro de um dos Serviços de Inspeção Oficiais: SIM, SIE, SIF ou SISBI. Esse registro é a garantia de que esses estabelecimentos são fiscalizados e que cumprem as normas sanitárias vigentes.