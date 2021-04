Exposição 'Semba/Samba: Corpos e Atravessamentos' Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 10:38

Duque de Caxias - O aniversário de fundação do Projeto Cultural Site Empodera e a 1ª Edição do Prêmio "No mundo do samba e Carnaval de Duque de Caxias Tem Mulheres Empoderadas" vai ser comemorado nesta sexta-feira, a partir das 20h, durante uma live show que será transmitida pelo canal Empodera Samba, no YouTube. Vinte mulheres do mundo do samba serão homenageadas, entre carnavalescas, presidentes de agremiações, aderecistas, compositoras, cantoras, escultoras de carros alegóricos, costureiras, instrumentistas, percussionistas, produtoras musical e cultural.

Entre as homenageadas está Dona Neuzinha, da Velha Guarda da Grande Rio. Durante o evento, terá apresentação do grupo de pagode Sonho de Crioula, formado apenas por mulheres do samba de Caxias.

As homenageadas são:

1- Carolynne Brum (Produtora cultural e estudante de teatro)

2 - Catarina Valle (Diretora de casais de mestre sala e porta bandeira da Grande Rio)

3 - Conceição Gomes (Jornalista, produtora cultural e idealizadora do Blog E aí?!)

4 - Fabi Souza (Percussionista)

5 - Gracy Mary (Idealizadora da Casa da Tia Ciata e Gestora cultural)

6 - Gi Borges (Jornalista e Gestora do Carnaval)

7 - Izabel Martins (Aderecista)

8 - Luana Guimarães (Idealizadora do Ponto cultural Ojuabá Axé, Diretora artística e Gestora cultural)

9 - Marcela Rodrigues (Cantora)

10 - Maria da Paz (Presidente do CRBC China)

11 - Marly Pereira (Costureira de Carnaval e Diretora de Harmonia)

12 - Malu Ribeiro (Percussionista)

13 - Naida Lucena (Diretora geral de harmonia do GRES Flor de Primavera, Comissão de harmonia geral do GRES Leão de nova Iguaçu e costureira de Carnaval)

14 - Regina Batista (Costureira de Carnaval da LIESA)

15- Rosângela Mendes (Rose neguinha da Grande Rio)

16 - Rosângela Patrocínio (Professora de dança de salão e Diretora da ala de passistas do GRES Acadêmicos do Grande Rio)

17 - Valeria Lima (Cantora)

18 - Neuzinha Velha Guarda da Grande Rio (Homenagem Especial)

A transmissão vai ocorrer neste link: https://www.youtube.com/channel/UCp0XBDtA8joZ64zHs2T0Dwg?fbclid=IwAR14EK8KX0zTed6fHKMlLgC2-7ichbOo3TF1ZwiCIzVgVMiR9_yCddhFFak