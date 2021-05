Live da Unigranrio com Josir Simeone Gomes Divulgação

Duque de Caxias - Hoje, em função da pandemia, observamos mudanças significativas no mundo do trabalho. Como manter uma empresa lucrativa atualmente? Na próxima segunda-feira, 10, às 19h, Josir Simeone Gomes, professor/doutor nos programas de mestrado e doutorado em Administração da Unigranrio, dará palestra on-line, sobre ‘Novas perspectivas para a gestão de custos no atual cenário econômico Global’.

Josir Simeone Gomes possui pós-doutorado na Universidad Carlos III de Madri, na Espanha, além de curso de especialização na Harvard Business School. Josir tem larga experiência na área de administração e contabilidade, nos seguintes temas: controle gerencial, controle de gestão, orçamento público, contabilidade gerencial, Globalização e metodologia do ensino superior. Josir é autor de vários livros e publicações científicas.

