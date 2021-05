Washington Reis em encontro com lideranças Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 12:01 | Atualizado 08/05/2021 12:06

Duque de Caxias - Um dos principais nomes para concorrer a uma vaga de senador na próxima eleição, o prefeito Washington Reis (MDB) cumpriu uma agenda extensa no interior do estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 7. Ao lado do governador Cláudio Castro, Reis participou da inauguração do Restaurante do Povo de Campos dos Goytacazes, onde chegou a discursar.

"Duque de Caxias ganhou há 20 anos o Restaurante Popular, que agora está reaberto", disse.



O município da Baixada Fluminense foi a primeira cidade do estado a ter de volta o programa social que oferece almoço a preços populares.

Em seguida, Washington Reis participou de um encontro com lideranças locais no município de Quissamã. Em Itaperuna, o prefeito de Duque de Caxias se encontrou com amigos e autoridades de Pádua, Italva, Macaé e Itaperuna.



Encontro com Bolsonaro e Paes

Ainda durante a semana, Reis participou de encontros com lideranças políticas nacionais e locais. Um deles foi com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio Guanabara, na última quarta-feira (05).

No dia seguinte, Washington se encontrou com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. O deputado estadual Rosenverg Reis também participou. Entre as questões discutidas estava a decisão de devolver o trecho da Linha Vermelha, que fica na altura de cidades da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias e São João de Meriti, para a administração do Governo do Estado.