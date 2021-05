Alunos de música da Fundec passam para Unirio Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:25

Duque de Caxias - Quatro alunos de música do Polo da Fundec Ricardo Boechat foram aprovados no teste de habilidade específica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A Fundação preparou os estudantes durante um mês com aulas específicas para o concurso da universidade. O teste de habilidade específica é exigido para os cursos de licenciatura e bacharelado em música.

Rômulo Oliveira e Ana Júlia, alunos de percussão, afirmam que estão muito satisfeitos com a aprovação em licenciatura. “Eu fico muito feliz e muito grata a Fundec que me ajudou nessa jornada”, diz Ana Júlia. Rômulo ainda completa: “Foi muito legal todo esse processo até chegar na universidade. Eu e minha família estamos muito felizes com essa aprovação".

O Instituto Villa-Lobos é uma unidade de ensino da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), dedicada ao ensino, pesquisa e extensão na área de música, e faz parte juntamente com a Escola de Teatro e a Escola de Letras, do Centro de Letras e Artes, um dos cinco centros acadêmicos da instituição.

“Toda a minha formação foi aqui na Fundec. Agradeço muito aos professores daqui por me ajudarem sempre, graças a eles e ao meu esforço que estou onde estou hoje. Tenho muito a agradecer", afirmou Duda Oliveira, aluna de guitarra da Fundação.



De acordo com Samara Cristine, aluna aprovada no curso de bacharel em percussão, o curso de música oferecido pela Fundec oferece novas perspectivas e oportunidades para a população de Duque de Caxias.



“É uma sensação muito boa, porque sabemos que para nós que somos da Baixada Fluminense, a Universidade Federal é uma realidade distante. E quando a gente encontra alguma coisa que pode nos aproximar disso é maravilhoso”, completou Samara.

Para mais informações sobre os cursos de música da Fundec ou outras áreas que a Fundação oferece, acesse o nosso site: www.fundec.rj.gov.br ou mande uma mensagem de texto através do Whatsapp (21) 97464-6089.