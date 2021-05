Profissionais da Enfermagem são homenageados em Duque de Caxias ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 10:27

Duque de Caxias - Profissionais da Enfermagem foram agraciados com moção de aplausos no plenário Vilson Campos de Macedo, situado na Câmara Municipal de Duque de Caxias. A comenda foi oferecida pelos vereadores: Paulo Afonso (Republicanos), Alex da Juliana do Táxi (MDB) e Vitinho Grandão (SD), como forma de reconhecimento do trabalho dessa classe, que atua com responsabilidade e dedicação na área da saúde, principalmente no enfrentamento da Covid-19 e de outras enfermidades. O vereador, Nivan Almeida (PT), colaborou como mestre de cerimônia do evento. Os protocolos de segurança no combate ao coronavírus foram cumpridos.

Profissionais da Enfermagem são homenageados em Duque de Caxias



A homenagem ocorreu durante a Semana da Enfermagem, que é comemorada entre os dias 12 e 20 de maio. Dentro dessa celebração, é comemorado, no dia 12, o “Dia Internacional da Enfermagem”, e no dia 20, o “Dia do técnico e auxiliar de Enfermagem”.



O republicano, Paulo Afonso, que com muito esforço conseguiu se formar como técnico, e em seguida, se graduar em Enfermagem, e agora está prestes a se formar em Medicina, foi o presidente da sessão solene e também foi honrado com uma moção, oferecida pelo vereador Vitinho Grandão.

“O Vitinho me pegou de surpresa! Eu não esperava! Afinal, estava homenageando meus colegas e ele também me homenageou. Me emociono com facilidade e fiquei muito feliz, não como vereador que estou, mas sim como técnico e enfermeiro que sou”, disse, com lágrimas nos olhos.

Profissionais da Enfermagem são homenageados em Duque de Caxias



A diretora do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – Coren/RJ, Glaicy Kelly Bisaggio, prestigiou o evento compondo a mesa ao lado dos vereadores, e também da diretora do Departamento de Enfermagem da Prefeitura de Duque de Caxias, Elaine Paladini, da subsecretária de Gestão e Assuntos Institucionais, Elaine Diniz – que representou o secretário municipal de Saúde, Dr. Antônio Manoel, e do coordenador de Assuntos de Plenário, Dr. Amauri.



O vereador, Alex da Juliana do Táxi, que recentemente prestou homenagens a agentes da Polícia Militar, fez questão de homenagear também os profissionais da Enfermagem.

“Queremos destacar o brilhante trabalho que a categoria está realizando no município. Como vereadores, temos que estar atentos ao entrar em uma unidade básica de saúde ou em um hospital de grande porte, e olhar a forma que os funcionários estão desenvolvendo seu trabalho. Valorizar aqueles que atuam com amor e carinho, enxergar que eles estão arriscando suas próprias vidas para salvar outras. Esse é o momento de valorizar os técnicos e enfermeiros, que são nossos heróis”, comentou o vereador do Táxi.



Anaara Bárbara Nazareth foi a enfermeira escolhida por Alex da Juliana para receber a honraria. Ela trabalha da USF do Parque Beira Mar, no 1º distrito, e falou da emoção que foi receber essa homenagem em meio ao combate da pandemia.

“Estou muito feliz! Sabemos que a Enfermagem se destaca na pandemia e também em todos os outros momentos. Estamos na luta e torcendo para que o PL seja aprovado e nós vamos continuar trabalhando com amor, dedicação e tudo o que a gente sabe fazer”, diz a enfermeira.