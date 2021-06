Prefeitura de Duque de Caxias realiza limpeza de rios e canais - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 12:33

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, vem trabalhando na limpeza e desassoreamento dos rios e canais dos quatro distritos, dentro do programa de combate às enchentes. Nos últimos quatro anos, mais de 320km de rios, canais e valões foram limpos e desassoreados pelo órgão.

Apesar disso, em várias regiões os moradores insistem em jogar lixo e resíduos sólidos na beira dos córregos. Em alguns locais, além da limpeza das margens, são retiradas toneladas de objetos despejados irregularmente pelos moradores. É comum os trabalhadores encontrarem troncos de árvores, sofás, fogões, colchões e até geladeiras velhas nesses locais, além de grande quantidade de garrafas pet.Para facilitar o escoamento das águas e diminuir os alagamentos em áreas do centro da cidade a Prefeitura está realizando obras de macrodrenagem do. No seu curso, de 960m, serão instaladas galerias pré-moldadas em concreto armado. As obras fazem parte do PAC I (Programa de Aceleração do Crescimento) e foram iniciadas no primeiro governo do. Realizada com recursos federais e municipais a macrodrenagem do canal será feita entre a Avenida Paulo Moreno e a Avenida Dr. Manoel Teles, e a foz do. Para facilitar a manutenção, serão construídas pistas laterais e travessias que também irão melhorar a circulação de veículos nas comunidades.