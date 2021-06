Vila Olímpica de Duque de Caxias - Leonardo Pereira/SMOUH

Publicado 22/06/2021 11:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o Club de Regatas Vasco da Gama assinam, nesta terça-feira (22/06), às 14h, um acordo de cooperação para cessão de espaço na Vila Olímpica de Duque de Caxias que passa a ser a sede oficial do futebol feminino do clube. O documento vai beneficiar os profissionais e cerca de 70 atletas de três categorias: adulto, sub 18 e sub 16.

A cessão não onerosa do campo de futebol garante a utilização das instalações desportivas para o treinamento e desempenho da equipe de futebol feminino como forma da Prefeitura de Duque de Caxias incentivar e fomentar as atividades esportivas de alto rendimento e contribuir para o desenvolvimento da modalidade.

Estarão presentes na assinatura do documento o prefeito Washington Reis, representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e do Club de Regatas Vasco da Gama. A Vila Olímpica de Duque de Caxias fica na Rua Garibaldi, s/ nº, no bairro Jardim 25 de Agosto.