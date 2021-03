Ao acessar o sistema com a senha, basta escolher a opção Extrato para Imposto de Renda, do lado esquerdo da página, e emitir o documento Pixabay

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 19:05 | Atualizado 11/03/2021 19:06

Apesar de não serem considerados grupo de risco, os cuidadores de idosos também estão suscetíveis a contrair a Covid-19. Visando a proteção do cuidador e idoso, a Universidade São Judas, por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências do Envelhecimento, em parceria com a ACIRMESP (Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo) e o Instituto Ânima, realiza gratuitamente um “Curso Livre de Capacitação para Cuidadores de Idosas e Idosos”.



As aulas serão online (através do “Google Meet”) e realizadas quinzenalmente, todas as quartas-feiras, das 18h às 19h30, a contar do dia 17 de março. Além do curso contar com profissionais do Programa da Pós-Graduação em Ciências do Envelhecimento da Universidade São Judas, também contará com profissionais da área da saúde como psicólogos e médicos, que trarão assuntos relacionados ao trabalho do cuidador. Para participar os interessados podem acessar a aula por meio do link http://meet.google.com/mbd-hbwh-njw.



“Este projeto de extensão da São Judas leva conhecimento, mas também tem o objetivo de capacitar e ensinar o público-alvo a entender melhor o quão importante é sua profissão e o quanto ele ainda pode se aperfeiçoar. Por meio de aulas nós evidenciamos ao cuidador que ao tornar sua vida mais saudável mentalmente e fisicamente, ele se torna ainda mais apto a exercer seu papel na profissão”, ressalta Adriana Saldiba, idealizadora do projeto.



O curso terá duração de oito meses e será dividido em três módulos com o objetivo maior de capacitar os participantes por meio de assuntos como: Desafios dos cuidados ao idoso; Atendimento, higiene e conforto e Estado de saúde do idoso. A iniciativa é um estímulo ao profissional para ampliar seus conhecimentos e trazer novas perspectivas sobre os cuidados necessários. Ao final do curso o cuidador receberá um certificado de ensino.