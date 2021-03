Antes da pandemia, a Gerando Vidas fazia ações sem hora marcada DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:31

A pandemia trouxe um cenário negativo no mercado de trabalho. Muitos cariocas perderam o emprego de um ano para cá. Mas, para as pessoas que estão em busca de uma oportunidade de emprego, há feirões com vagas de emprego disponíveis no Rio. São mais de 760 vagas abertas nesta semana.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anunciou a primeira edição do "Emprega Rio Digital: um feirão" totalmente virtual, que vai ofertar mais de 600 vagas de trabalho, com entrevistas à distância e contratações imediatas. As primeiras etapas da ação começam nesta segunda-feira. A iniciativa conta com a parceria da empresa Bee Jobs, que vai disponibilizar software e usar inteligência artificial para conectar candidatos às vagas disponíveis no feirão com maior velocidade e precisão.



O Emprega Rio Digital, vai disponibilizar oportunidades para diversos cargos e níveis de escolaridade. Tem vaga para operador de caixa, fiscal de loja, analista de crédito, representante de vendas, auxiliar administrativo, desenvolvedor back-end e muitos outros segmentos.

Publicidade





Os currículos serão cadastrados na plataforma da Bee Jobs e, em seguida, o software de inteligência artificial vai aplicar os currículos às vagas, de acordo com o perfil exigido pelas empresas. Depois disso, os selecionados irão receber um link para efetivação da inscrição e, após a confirmação, as informações relativas ao dia e horário da entrevista. A seleção através de inteligência artificial, evita fraudes, dá transparência, diminui o tempo para triagem de currículos, aumentando as chances dos candidatos conseguirem a tão sonhada vaga.



As entrevistas serão virtuais, feitas através do aplicativo Zoom. Essa etapa irá acontecer no período entre 13 e 28 de abril. Nesse período, as empresas darão respostas a todos os candidatos que concorreram no feirão virtual. O nome dos contratados será divulgado no site e nas redes sociais da Secretaria. Esse modelo de feirão é inédito na Prefeitura do Rio.



O Secretário da Pasta, Jorge Felippe Neto, ressalta o pioneirismo da ação. "Esse feirão é uma resposta à pandemia. Adaptamos a necessidade das pessoas à nova realidade de distanciamento. É uma iniciativa inédita na Prefeitura. Desejamos sorte aos mais de dois mil e quinhentos inscritos e já estamos planejando a próxima ação, nos mesmo moldes, sempre buscando oferecer ainda mais vagas. É nosso compromisso", disse.



Já Cláudio Vinícius , CEO da Bee Jobs, também ressaltou a importância da parceria e do uso da tecnologia. "Em uma era onde o digital tornou-se fundamental, estamos levando emprego a centenas de cariocas através de tecnologia. Vamos realizar todo alinhamento de perfil e enviar aos candidatos as vagas que mais estão aderentes a eles. Após isso, todo processo de entrevistas será feito por vídeo", disse ele. A Rio Lub, empresa que fornece lubrificantes para 92 municípios, é um exemplo do tamanho dessa parceria. Eles disponibilizaram diversas vagas para vendedor interno e externo e também vão contratar pelo banco de dados da Secretaria. A seleção é feita a partir dos currículos cadastrados pela Secretaria. Os cadastros são feitos pelo e-mail ( [email protected] ) e mais de 2,5 mil currículos estão sendo selecionados para concorrerem a essas vagas.Os currículos serão cadastrados na plataforma da Bee Jobs e, em seguida, o software de inteligência artificial vai aplicar os currículos às vagas, de acordo com o perfil exigido pelas empresas. Depois disso, os selecionados irão receber um link para efetivação da inscrição e, após a confirmação, as informações relativas ao dia e horário da entrevista. A seleção através de inteligência artificial, evita fraudes, dá transparência, diminui o tempo para triagem de currículos, aumentando as chances dos candidatos conseguirem a tão sonhada vaga.As entrevistas serão virtuais, feitas através do aplicativo Zoom. Essa etapa irá acontecer no período entre 13 e 28 de abril. Nesse período, as empresas darão respostas a todos os candidatos que concorreram no feirão virtual. O nome dos contratados será divulgado no site e nas redes sociais da Secretaria. Esse modelo de feirão é inédito na Prefeitura do Rio.O Secretário da Pasta, Jorge Felippe Neto, ressalta o pioneirismo da ação. "Esse feirão é uma resposta à pandemia. Adaptamos a necessidade das pessoas à nova realidade de distanciamento. É uma iniciativa inédita na Prefeitura. Desejamos sorte aos mais de dois mil e quinhentos inscritos e já estamos planejando a próxima ação, nos mesmo moldes, sempre buscando oferecer ainda mais vagas. É nosso compromisso", disse.Já Cláudio Vinícius , CEO da Bee Jobs, também ressaltou a importância da parceria e do uso da tecnologia. "Em uma era onde o digital tornou-se fundamental, estamos levando emprego a centenas de cariocas através de tecnologia. Vamos realizar todo alinhamento de perfil e enviar aos candidatos as vagas que mais estão aderentes a eles. Após isso, todo processo de entrevistas será feito por vídeo", disse ele.

Já a Comunidade Católica oferece 146 oportunidades nesta semana. Entre as vagas há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, técnico de coleta laboratorial, operador de caixa, técnico em enfermagem, enfermeiro, copeiro, repositor de mercadorias, auxiliar de compras e recepcionista.

Publicidade





Bolsas de estudo



Além das mais de 600 vagas oferecidas pelo feirão, também haverá sorteio de bolsas de estudos para diversos cursos universitários. A ideia da SMTE e da Bee Jobs, é valorizar e fomentar também a formação de novos e capacitados profissionais para o Mercado de Trabalho. A relação dos candidatos empregados e sorteados estará disponível no site da Secretaria Municipal de Trabalho. Para participar das ações de empregos, é necessário que o candidato faça o agendamento prévio. Os encaminhamentos serão enviados por e-mail, aos candidatos selecionados, assim que completarem o total de vagas oferecidas, contendo o endereço, o horário de comparecimento, para qual empresa o candidato foi encaminhado e qual documentação a ser apresentada. Para se inscrever, a pessoa deve acessar o Facebook do Gerando Vidas para encontrar os links para cadastro https://www.facebook.com/sougerandovidas Além das mais de 600 vagas oferecidas pelo feirão, também haverá sorteio de bolsas de estudos para diversos cursos universitários. A ideia da SMTE e da Bee Jobs, é valorizar e fomentar também a formação de novos e capacitados profissionais para o Mercado de Trabalho. A relação dos candidatos empregados e sorteados estará disponível no site da Secretaria Municipal de Trabalho.





Publicidade