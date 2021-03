Mulheres recebem 49% a menos, segundo pesquisa da Catho Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 19:17

A Fundação Casas Bahia, expressão social do ecossistema da Via Varejo, está com duas parcerias em andamento para a capacitação de mulheres no Rio de Janeiro. A primeira, em parceria com o Instituto Dona de Si, irá selecionar 100 mulheres para a formação nomeada "Jornada Dona de Si". Já a segunda iniciativa é em parceria com a Junior Achievement RJ, uma ONG de empreendedorismo para jovens, no lançamento do curso “Mulheres Empreendedoras”

Na primeira, as inscrições vão até o dia 22 deste mês e o formulário está disponível em: https://www.casasbahia.com.br/fundacao/jornada-dona-de-si.aspx. Desenvolvimento pessoal, negócios, direitos, autocuidado e inteligência emocional são alguns dos temas abordados no programa.



Já a segunda as inscrições podem ser feitas até o dia 31. Com a proposta de compartilhar conteúdos sobre ferramentas para estruturação de negócios, orçamento, comunicação e vendas, a metodologia consiste em aulas e atividades práticas que fomentam o desenvolvimento das habilidades abordadas nas aulas.

O curso é completamente gratuito e tem, ao todo, 12 horas de duração e acontece 100% online. O público-alvo são mulheres que desejam aprimorar seus pequenos negócios, ou até mesmo tirar um projeto do papel e criar um empreendimento do zero. São 50 vagas disponíveis para a turma que inicia em abril por meio do link: https://forms.gle/UhrJeMCmTXupRYz27.



Neste ano, a Fundação também renovou parcerias e segue com ciclo de ações de apoio social no Estado do Rio. Entre as parcerias anunciadas recentemente, estão o apoio a iniciativa da Revolusolar para a construção da primeira cooperativa de energia limpa em comunidades, as parcerias com as entidades Junior Achievement e Gerando Falcões na capacitação profissional de jovens e treinamentos em empreendedorismo, inteligência emocional e educação financeira, e com a CUFA-RJ no direcionamento de 450 pacotes de fraldas para famílias impactadas pelo incêndio em Santa Cruz.